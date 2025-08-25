Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).
Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 48,75 гривен.
Как отметила Анна Золотько из Unex Bank, в отсутствии непредвиденных факторов изменения курса будут незначительными.
"Мы прогнозируем колебания в пределах 0,5-1,5% от текущего уровня в течение ближайших двух-трех недель", - подчеркнула Золотько.