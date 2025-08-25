RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ

Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 48,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметила Анна Золотько из Unex Bank, в отсутствии непредвиденных факторов изменения курса будут незначительными.

"Мы прогнозируем колебания в пределах 0,5-1,5% от текущего уровня в течение ближайших двух-трех недель", - подчеркнула Золотько.

