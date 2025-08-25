ua en ru
Курс долара здивував стабільністю: чого очікувати у найближчі тижні

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 15:19
Курс долара здивував стабільністю: чого очікувати у найближчі тижні Фото: Курс долара у найближчі тижні буде стабільним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Гривня залишалася відносно стабільною минулого тижня, 18-22 серпня, і різких коливань курсу не зафіксовано. Різниця між початком і кінцем тижня склала всього 0,3%, що свідчить про відносну впевненість ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.

Динаміка курсу долара

Як зазначила Золотько, 18 серпня долар коштував 41,34 гривень, а 22 серпня - 41,22 гривень. У банківських касах долар тримався в межах 41,01-41,58 гривень залежно від дня.

На міжбанку торги були хвилеподібними: спочатку гривня слабшала, потім трохи зміцнилася, а в п’ятницю долар подорожчав на 16 копійок - до 41,36 гривень. Загалом за тиждень гривня втратила лише 8 копійок.

"Дії НБУ, великі резерви і стабільні доходи від експорту допомагають гривні залишатися більш-менш стабільною. Люди купують небагато валюти, бізнес готується до закупівель - тому різниця між міжбанком і касами мала", - сказала Золотько.

Прогноз на найближчі тижні

Експертка зазначає, що ризики залишаються: "Війна й світова економіка створюють невизначеність. Затримки з міжнародною підтримкою чи нові загострення можуть послабити гривню".

Водночас у відсутності таких факторів зміни курсу будуть незначними. "Ми прогнозуємо коливання у межах 0,5-1,5% від поточного рівня протягом найближчих двох-трьох тижнів", - підкреслила Золотько.

Нагадаємо, офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,28 гривень за 1 долар. За останній рік курс не змінився. Станом на 25 серпня 2024 року він також був на рівні 41,28 грн/долар.

