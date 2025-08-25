ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ

Украина, Понедельник 25 августа 2025 15:40
UA EN RU
Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).
Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).
Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар и евро резко подорожали: официальные курсы НБУ

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 48,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметила Анна Золотько из Unex Bank, в отсутствии непредвиденных факторов изменения курса будут незначительными.

"Мы прогнозируем колебания в пределах 0,5-1,5% от текущего уровня в течение ближайших двух-трех недель", - подчеркнула Золотько.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы