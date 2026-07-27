Долар і євро продовжили зростання: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 27 липня

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Валюта в обмінниках: Середній курс долара і євро для купівлі дещо зріс – 44,88 грн і 51,39 грн відповідно.

Середній курс долара і євро для купівлі дещо зріс – 44,88 грн і 51,39 грн відповідно. Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 45,05 грн, а євро – 51,39 грн.

Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 45,05 грн, а євро – 51,39 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,04 грн, Ощадбанк – по 44,99-45,04 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45,20 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 27 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,88 (+3 копійки) гривень для покупки та 44,76 (-1 копійка) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,39 (+4 копійки) гривень, а здати – по 51,18 (+3 копійки) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 27 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,05 (-1 копійка) гривень, а купують – по 44,52 (-4 копійки) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,39 (-2 копійки) гривні, а здати – по 50,76 (-1 копійка) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 27 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,99 (без змін) гривень, а курс для карток – 45,04 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,50 (+5 копійок) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,99 (+4 копійки) гривень, а для карток – 45,10 (+5 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,40 (-5 копійок) гривні, а карткою – 51,55 (-10 копійок) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,20 (без змін) гривень, а картою – 45 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривень, а євро – по 51,53 (+8 копійок) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 27 липня: