Доллар и евро продолжили рост: сколько стоит валюта в банках и обменниках 27 июля

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Валюта в обменниках: Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,88 грн и 51,39 грн соответственно.

Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,88 грн и 51,39 грн соответственно. Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания – средний курс продажи доллара составляет 45,05 грн, а евро – 51,39 грн.

Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания – средний курс продажи доллара составляет 45,05 грн, а евро – 51,39 грн. Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,04 грн, Ощадбанк – по 44,99-45,04 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45,20 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 27 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,88 (+3 копейки) гривен для покупки и 44,76 (-1 копейка) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,39 (+4 копейки) гривен, а сдать – по 51,18 (+3 копейки) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 27 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,05 (-1 копейка) гривен, а покупают – по 44,52 (-4 копейки) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,39 (-2 копейки) гривны, а сдать – по 50,76 (-1 копейку) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 27 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,99 (без изменений) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,50 (+5 копеек) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,99 (+4 копейки) гривен, а для карт – 45,10 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,40 (-5 копеек) гривны, а картой – 51,55 (-10 копеек) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривен, а евро – по 51,53 (+8 копеек) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 27 июля: