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Долар і євро повернулись до зростання: курс валют у банках та обмінниках на 3 вересня

10:45 03.09.2026 Чт
3 хв
Де сьогодні пропонують найвигідніший курс?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро повернулись до зростання: курс валют у банках та обмінниках на 3 вересня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 3 вересня (колаж РБК-Україна)
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У четвер, 3 вересня, курс долара та євро в банках змінився. Після зниження напередодні американська та європейська повернулись до зростання.

Де сьогодні найдешевше купити валюту та де найвигідніше її продати, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 3 вересня Minfin встановив середній курс долара в обмінниках на рівні 44,85 грн для продажу та 44,72 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,05 грн, а купують – по 51,85 грн.

Долар і євро повернулись до зростання: курс валют у банках та обмінниках на 3 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (+20 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (+20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,30 грн (+20 коп.), а для карток – по 44,45 грн (+20 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,10 грн (+15 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,10 грн (+15 коп.), а для карток – 51,50 грн (+25 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (+10 коп.), а для карток – по 44,95 грн (+5 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,50 грн (+15 коп.), а для карток – 44,45 грн (+10 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 грн (без змін), а для карток – по 52,20 грн (без змін). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,50 грн (+5 коп.), а для карток – 51,45 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 грн (+20 коп.), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (+10 коп.). Курс купівлі становить 44,50 грн (+20 коп.) у відділеннях та 44,60 грн (+20 коп.) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (+20 коп.), а продати – по 51,60 грн (+20 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (+20 коп.), а купує – по 44,46 грн (+20 коп.). Євро продають по 52,06 грн (+1 коп.), а купують – по 51,51 грн (+16 коп.).

Долар і євро повернулись до зростання: курс валют у банках та обмінниках на 3 вересня

Фото: курс валют у банках 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток – 44,95 грн та ПУМБ у відділеннях – 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 52,05 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 52,08 грн, ПриватБанк у відділеннях – 52,10 грн, Ощадбанк для карток – 52,20 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в ПУМБ – 52,30 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,60 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк для карток та Ощадбанк для карток – по 44,45 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати в ПУМБ – по 51,60 грн.

Далі йдуть Monobank – 51,51 грн, ПриватБанк для карток та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 51,50 грн, Ощадбанк для карток – 51,45 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,10 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 850 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 900 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 950 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 45 100 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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