Доллар и евро вернулись к росту: курс валют в банках и обменниках на 3 сентября

В четверг, 3 сентября курс доллара и евро в банках изменился. После понижения накануне американская и европейская вернулись к росту.

Где сегодня дешевле всего купить валюту и где выгоднее всего ее продать, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 3 сентября Minfin установил средний курс доллара в обменниках на уровне 44,85 грн. для продажи и 44,72 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,05 грн., а покупают – по 51,85 грн.

Фото: курс валют в обменниках 3 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (+20 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (+20 коп.). Купить доллары в отделениях можно по 44,30 грн (+20 коп.), а для карт – по 44,45 грн (+20 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,10 грн (+15 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,10 грн (+15 коп.), а для карт – 51,50 грн (+25 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (+10 коп.), а для карт – по 44,95 грн (+5 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,50 грн (+15 коп.), а для карт – 44,45 грн (+10 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,05 грн (без изменений), а для карт – по 52,20 грн (без изменений). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (+5 коп.), а для карт – 51,45 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 грн (+20 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (+10 коп.). Курс покупки составляет 44,50 грн (+20 коп.) в отделениях и 44,60 грн (+20 коп.) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,30 грн. (+20 коп.), а продать – по 51,60 грн. (+20 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (+20 коп.), а покупает – по 44,46 грн (+20 коп.). Евро продают по 52,06 грн. (+1 коп.), а покупают – по 51,51 грн. (+16 коп.).

Фото: курс валют в банках 3 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди приведенных крупных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт – 44,95 грн и ПУМБ в отделениях – 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank - по 52,05 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПриватБанк в отделениях – 52,10 грн, Ощадбанк для карт – 52,20 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в ПУМБ – 52,30 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,60 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк для карт и Ощадбанк для карт – по 44,45 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать в ПУМБ – по 51,60 грн.

Далее следуют Monobank – 51,51 грн, ПриватБанк для карт и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 51,50 грн, Ощадбанк для карт – 51,45 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,10 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня