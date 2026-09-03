Доллар и евро вернулись к росту: курс валют в банках и обменниках на 3 сентября
В четверг, 3 сентября курс доллара и евро в банках изменился. После понижения накануне американская и европейская вернулись к росту.
Где сегодня дешевле всего купить валюту и где выгоднее всего ее продать, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 3 сентября Minfin установил средний курс доллара в обменниках на уровне 44,85 грн. для продажи и 44,72 грн. для покупки.
Евро в обменниках сегодня продают по 52,05 грн., а покупают – по 51,85 грн.
Фото: курс валют в обменниках 3 сентября (инфографика РБК-Украина)
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Курс валют в банках
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (+20 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (+20 коп.). Купить доллары в отделениях можно по 44,30 грн (+20 коп.), а для карт – по 44,45 грн (+20 коп.).
Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,10 грн (+15 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,10 грн (+15 коп.), а для карт – 51,50 грн (+25 коп.).
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (+10 коп.), а для карт – по 44,95 грн (+5 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,50 грн (+15 коп.), а для карт – 44,45 грн (+10 коп.).
Евро в мобильном приложении можно купить по 52,05 грн (без изменений), а для карт – по 52,20 грн (без изменений). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (+5 коп.), а для карт – 51,45 грн (+5 коп.).
''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 грн (+20 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (+10 коп.). Курс покупки составляет 44,50 грн (+20 коп.) в отделениях и 44,60 грн (+20 коп.) по коммерческому курсу.
Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,30 грн. (+20 коп.), а продать – по 51,60 грн. (+20 коп.).
Monobank продает доллары по 44,83 грн (+20 коп.), а покупает – по 44,46 грн (+20 коп.). Евро продают по 52,06 грн. (+1 коп.), а покупают – по 51,51 грн. (+16 коп.).
Фото: курс валют в банках 3 сентября (инфографика РБК-Украина)
Где дешевле купить валюту
Самый выгодный курс продажи доллара среди приведенных крупных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн.
Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн.
Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт – 44,95 грн и ПУМБ в отделениях – 45,10 грн.
Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank - по 52,05 грн.
Далее следуют ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПриватБанк в отделениях – 52,10 грн, Ощадбанк для карт – 52,20 грн.
Дороже всего европейская валюта стоит в ПУМБ – 52,30 грн.
Где выгоднее продать валюту
Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,60 грн.
Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк для карт и Ощадбанк для карт – по 44,45 грн.
Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,30 грн.
Евро выгоднее всего продавать в ПУМБ – по 51,60 грн.
Далее следуют Monobank – 51,51 грн, ПриватБанк для карт и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 51,50 грн, Ощадбанк для карт – 51,45 грн.
Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,10 грн.
Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня
- ПУМБ (коммерческий курс) – 44800 грн.
- Monobank – 44 830 грн.
- ПриватБанк (для карт) – 44 840 грн.
- Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 44 850 грн.
- ПриватБанк (в отделениях) – 44 900 грн.
- Ощадбанк (для карт) – 44 950 грн.
- ПУМБ (в отделениях) – 45100 грн.
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