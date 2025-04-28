Долар і євро подорожчали: свіжі курси в обмінних пунктах України

Станом на ранок 28 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 47,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 28 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7513 гривень за 1 долар (+0,0623 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3856 гривень за 1 євро (-0,0315 грн).