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Доллар и евро подорожали: свежие курсы в обменных пунктах Украины

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 47,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).

Официальный курс евро составит 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в последние дни апреля и в начале мая рынок в Украине будет достаточно оживленный.

При этом валютные изменения могут быть более заметными, чем в начале апреля.

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