Доллар и евро подорожали: свежие курсы в обменных пунктах Украины

По состоянию на утро 28 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 47,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).

Официальный курс евро составит 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).