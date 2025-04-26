Валютний ринок пожвавився: яким буде курс долара наприкінці квітня

Упродовж останніх днів квітня та на початку травня ринок в Україні буде досить жвавий. Валютні зміни можуть бути більш помітними, ніж на початку квітня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, для валютного ринку будуть характерні такі особливості.

Зокрема, сезон активності експортерів завершиться, натомість попит на міжбанку навряд чи буде надмірним, адже розпочинається сезон податкових платежів.

Крім того, збільшена облікова ставка НБУ прямо впливає на вагу грошей та стабільність валютних курсів.

"Непрямий чинник - економічна ситуація у світі. Розуміємо, що "митний трилер" призупинено, однак не скасовано. І країни-донори України у війні потенційно готуватимуться до поновлення агресивної економічної політики США, що потенційно може вплинути на розмір допомоги Україні", - сказав Лєсовий.

Непрямі воєнні чинники можуть працювати лише у зв’язці з економічними (а не окремо). Проте, на його думку, ситуація суцільної невизначеності про війну, про мир може спрацювати як гальмо.

"Ринок очікує, що на 1 травня офіційний курс знаходитиметься в діапазоні 41,2-41,6 грн/долар. Таким чином, за перші 4 місяці року офіційний курс долара може знизитися на 1-1,5% - зі стартових 42,02 грн до 41,6 грн", - сказав банкір.