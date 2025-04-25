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Долар дорожчає четвертий день поспіль

Україна, П'ятниця 25 квітня 2025 15:39
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Долар дорожчає четвертий день поспіль Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7513 гривень за 1 долар (+0,0623 грн).
Долар дорожчає четвертий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3856 гривень за 1 євро (-0,0315 грн).
Долар дорожчає четвертий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає четвертий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.

Рекордна допомога

За даними НБУ, цього року Україна може отримати більш суттєві обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидкого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

У базовому сценарії прогнозу передбачається отримання 55 млрд доларів, 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році.

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку, зазначили в НБУ.

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