Долар і євро подорожчали: офіційні курси НБУ

Курс євро-долар

Долар США 1 вересня знизився до 5-тижневого мінімуму. Євро подорожчав на 0,35% до 1,1724 долара.

Інвестори оцінювали дані щодо інфляції та судове рішення про те, що більшість тарифів Дональда Трампа незаконні, а також триваючий конфлікт президента США з ФРС з приводу спроби звільнити губернатора Лізу Кук.

Зростання курсу євро до долара веде до того, що в Україні дорожчає євро, який стає основною валютою українців для нових заощаджень.