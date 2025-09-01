Доллар и евро подорожали: официальные курсы НБУ

Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3722 гривен за 1 доллар (+0,0519 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4675 гривен за 1 евро (+0,2715 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.