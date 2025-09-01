RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро подорожали: официальные курсы НБУ

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3722 гривен за 1 доллар (+0,0519 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4675 гривен за 1 евро (+0,2715 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.

Курс евро-доллар

Доллар США 1 сентября снизился до 5-недельного минимума. Евро подорожал на 0,35% до 1,1724 доллара.

Инвесторы оценивали данные по инфляции и судебное решение о том, что большинство тарифов Дональда Трампа незаконны, а также продолжающийся конфликт президента США с ФРС по поводу попытки уволить губернатора Лизу Кук.

Рост курса евро к доллару ведет к тому, что в Украине дорожает евро, который становится основной валютой украинцев для новых сбережений.

