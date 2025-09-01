Долар упав до світових валют до мінімуму більш ніж за місяць

Долар США в понеділок 1 вересня знизився до 5-тижневого мінімуму. Євро подорожчав на 0,35% до 1,1724 долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Долар ослаб на 0,22% до кошика валют до 97,64 після досягнення 97,552, найнижчого рівня з 28 липня. За підсумками п'ятниці він втратив 2,2% за місяць. Ринки США сьогодні закриті у зв'язку зі святом.

Причини падіння долара

Долар дешевшає на тлі очікувань публікації низки даних про ринок праці США, які можуть вплинути на прогнози щодо пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи.

Інвестори оцінювали дані щодо інфляції та судове рішення про те, що більшість тарифів Дональда Трампа незаконні, а також триваючий конфлікт президента США з ФРС з приводу спроби звільнити губернатора Лізу Кук.

На фінансових ринках нещодавно закладено ймовірність близько 90% зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у вересні і близько 100 б.п. пом'якшення до осені 2026 року.

Деякі аналітики розглядають можливість зниження ставки ФРС на 50 б.п. вже цього місяця.

Коливання на валютному ринку

Інвестори очікують на звіт про зайнятість поза сільським господарством у США в п'ятницю, якому передують дані щодо вакансій і приватної зайнятості.

Аналітики зазначають, що економіка США більше не демонструє колишні високі темпи зростання, що виправдовує слабший долар, а нові ознаки ослаблення ринку праці можуть зміцнити цей сценарій.

Політичні та торговельні ризики

У Франції уряд може зазнати поразки в голосуванні з питань бюджетних скорочень, що привертає увагу інвесторів до політичних ризиків.

Аналітики зазначають, що такі ризики зазвичай позначаються на курсі тільки за явних ознак поширення кризи на єврозону, чого наразі не спостерігається.

Інвестори також уважно стежать за торговельною політикою США і переговорами з ключовими торговельними партнерами.

"Ми не бачимо сильного впливу рішення суду на ринок", - сказав економіст Jefferies Мохіт Кумар. "Справа перейде до Верховного суду, який, імовірно, стане на бік Трампа".