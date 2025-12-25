Долар і євро подорожчали в обмінниках на кілька копійок

Курс долара в обмінних пунктах України 25 грудня збільшився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем (24 грудня). Курс євро також зріс (на 1 копійку).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 3 копійки порівняно з 24 грудня і становить 42,35 гривні, водночас курс євро збільшився на 1 копійку - до 49,94 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,77 гривні (-0,02 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,25 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 24 грудня курс долара перебував на рівні 42,07 - 42,12 гривні за долар (купівля-продаж), що на 29 копійок вище за закриття торгової сесії 23 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,57-49,62 гривень, що на 39 копійок вище за курс 23 грудня.