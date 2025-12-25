ua en ru
Доллар и евро подорожали в обменниках на несколько копеек

Украина, Четверг 25 декабря 2025 11:02
Доллар и евро подорожали в обменниках на несколько копеек Фото: Курс доллара в обменниках немного увеличился (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 25 декабря увеличился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (24 декабря). Курс евро также вырос (на 1 копейку).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 3 копейки по сравнению с 24 декабря и составляет 42,35 гривны, при этом курс евро увеличился на 1 копейку - до 49,94 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,77 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,25 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 24 декабря курс доллара находился на уровне 42,07 – 42,12 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 29 копеек выше закрытия торговой сессии 23 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,57-49,62 гривен, что на 39 копеек выше курса 23 декабря.

Стоимость доллара на мировом рынке

Индекс доллара, который отображает его стоимость по отношению к корзине других валют (например, евро и японской иене) на протяжении 2021-2024 годов то вырастал, то понижался, но в целом за этот период он увеличился с 89,94 до почти 108 долларов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

На протяжении 2025 года этот индекс снизился на 10% - до 97,98 долларов.

Напомним, снижение курса доллара связано с нестабильной торговой политикой США и опасениями инвесторов касательно независимости Федеральной резервной системы.

