Долар під загрозою рекордного річного падіння з 2017 року, - Reuters

У середу, 24 грудня, долар США знизився та готується до найбільшого річного падіння з 2017 року. Дані щодо ВВП США не змінили настроїв інвесторів, які очікують ще близько двох знижень ставки Федеральної резервної системи у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За оцінкою головного економіста Goldman Sachs у США Девіда Мерікла, уповільнення інфляції дозволяє ФРС продовжити цикл пом’якшення монетарної політики, хоча ризики такого сценарію зменшилися.

На цьому тлі індекс долара впав до мінімуму за 2,5 місяці - 97,767, а з початку року американська валюта втратила майже 9,8%, що може стати найрізкішим падінням з 2003 року, якщо слабкість збережеться до кінця грудня.

Водночас євро та фунт стерлінгів оновили тримісячні максимуми, а єдина європейська валюта зросла більш ніж на 14% з початку року, демонструючи найкращу динаміку з 2003 року.

Ринки відреагували на рішення Європейського центрального банку залишити ставки без змін і переглянути прогнози зростання та інфляції в бік підвищення, що фактично закриває шлях до подальшого пом’якшення політики.

Зміцнення також продемонстрували австралійський і новозеландський долари, які отримали підтримку через очікування підвищення ставок "Резервного банку Австралії" та "Резервного банку Нової Зеландії".

Австралійський долар зріс на 8,4% за рік, а новозеландський - досяг максимуму за 2,5 місяця.

Єна під прицілом

Окрему увагу інвестори приділяють японській єні, яка залишається вразливою до різких рухів.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила, що Токіо має повну свободу дій для реагування на надмірні валютні коливання, що ринок розцінив як найжорсткіше попередження про можливу інтервенцію.

Після цих заяв долар знизився до 155,83 єни, зупинивши попереднє ослаблення японської валюти. Попри нещодавнє підвищення ставки "Банком Японії", інвесторів розчарували м’які коментарі регулятора, що знову тисне на курс єни.

Аналітики зазначають, що зменшення ліквідності наприкінці року може створити зручний момент для валютних інтервенцій, тому ринки залишаються напруженими.

Валюти коливаються, долар у мінусі

Долар перебуває під тиском увесь 2025 рік через нестабільну торговельну політику США та побоювання щодо незалежності ФРС.

Політика Дональда Трампа та тарифні рішення раніше спричинили кризу довіри до американських активів.

У той же час золото оновлює історичні максимуми, випереджаючи більшість валют.

Європейські валюти з низьким рівнем боргу, зокрема норвезька та шведська крони, стали серед найуспішніших у 2025 році.

Таким чином, валютні ринки входять у кінець року з підвищеною волатильністю, а подальша доля долара та єни залежатиме від рішень центробанків і дій урядів.