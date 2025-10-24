ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро подорожчали в обмінниках

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 10:11
UA EN RU
Долар і євро подорожчали в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 42,15 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 48,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).

Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,5502 гривень за 1 євро (+0,1812 грн).

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, коли долар США зміцнюється або послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком.

За його словами, це безпосередньо впливає і на курс гривні до долара. "У такій ситуації долар США послаблюється щодо гривні, що вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - пояснив він.

З початку жовтня курс євро до долара впав з 1,1740 до 1,1610.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію