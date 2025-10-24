Долар і євро подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 48,10 гривень.

Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 42,15 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,10 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, коли долар США зміцнюється або послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком.

За його словами, це безпосередньо впливає і на курс гривні до долара. "У такій ситуації долар США послаблюється щодо гривні, що вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - пояснив він.

З початку жовтня курс євро до долара впав з 1,1740 до 1,1610.