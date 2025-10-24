Долар і євро подорожчали в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 42,15 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 48,10 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.
Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).
Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.
Офіційний курс євро становитиме 48,5502 гривень за 1 євро (+0,1812 грн).
Коментар НБУ
Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, коли долар США зміцнюється або послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком.
За його словами, це безпосередньо впливає і на курс гривні до долара. "У такій ситуації долар США послаблюється щодо гривні, що вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - пояснив він.
З початку жовтня курс євро до долара впав з 1,1740 до 1,1610.