Доллар и евро подорожали в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 23 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 42,15 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 49,10 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,60 гривен, евро по 48,10 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,90-41,93 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.
Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,897 гривен за 1 доллар (+0,1420 грн).
Выше курс был только 30 января 2025 года - 41,9294 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,5502 гривен за 1 евро (+0,1812 грн).
Комментарий НБУ
Как заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, когда доллар США укрепляется или ослабляется к валютам других стран, то гривна здесь не является исключением
По его словам, это непосредственно влияет и на курс гривны к доллару. "В такой ситуации доллар США ослабляется относительно гривны, что выравнивает в определенной степени курс гривны к евро", - пояснил он.
С начала октября курс евро к доллару упал с 1,1740 до 1,1610.