Долар і євро подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта перейшла до зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 1 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,70 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.
Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).
Дані НБУ свідчать про мінімальний попит на валюту з боку населення. У липні українці купили в банках 270 млн доларів.
На початку року місячні обсяги купівлі перевищували 1 млрд доларів.