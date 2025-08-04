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Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро подорожчали в обмінниках

Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта перейшла до зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).

 

 

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про мінімальний попит на валюту з боку населення. У липні українці купили в банках 270 млн доларів.

На початку року місячні обсяги купівлі перевищували 1 млрд доларів.

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