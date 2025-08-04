Долар і євро подорожчали в обмінниках

Станом на ранок 1 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).