Доллар и евро подорожали в обменниках

По состоянию на утро 4 августа средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подешевела.

Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).

Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).