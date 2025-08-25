Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах

Станом на ранок 25 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2839 гривень за 1 долар (+0,0654 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,91 гривень за 1 євро (-0,0725 грн).