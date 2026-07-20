Долар і євро подорожчали: курс НБУ на 21 липня та чому менше купують валюту

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 липня. Долар і євро незначно подорожчали.
Яким буде курс завтра та чому українці зменшили активність на валютному ринку, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на вівторок, 21 липня, офіційний курс долара на рівні 44,70 грн, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок, 20 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,66 грн.
Водночас офіційний курс євро також трохи виріс. На 21 липня він становить 51,09 грн, тоді як у понеділок європейська валюта коштувала 51,05 грн. Таким чином євро здорожчав на 4 копійки.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 21 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, українці дещо збавили активність на валютному ринку. Головними стримуючими факторами для покупців наразі виступають стабільність обмінного курсу та літній сезон.
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Крім того, на поведінку громадян впливають заходи фінансового моніторингу. Також зросли поточні потреби населення у гривні для повсякденних витрат (зокрема, після підвищення вартості проїзду), що змушує витрачати кошти «на життя», а не спрямовувати їх на валютні накопичення.
За даними експерта, протягом тижня 13–19 липня на готівковому ринку зафіксовано такі показники:
Шевчишин звернув увагу на те, що поточний рівень дефіциту готівкової валюти є найнижчим за останні шість тижнів.
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