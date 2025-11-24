ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Долар і євро подорожчали: який курс в обмінниках

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 11:20
Долар і євро подорожчали: який курс в обмінниках Курс долара в обмінниках підвищився на 3 копійки (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко
Експерт: Тарас Лєсовий

Курс долара в обмінних пунктах України 24 листопада підвищився на 3 копійки. Євро також трохи подорожчав. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

До ранку 24 листопада середня вартість продажу долара в обмінних пунктах підвищилася на 3 копійки порівняно з попереднім днем і досягла 42,51 гривні. Євро також додав у вартості: його курс збільшився на 1 копійку – до 49,14 гривні.

В обмінниках долар у середньому купують по 41,95 гривні – це на копійку нижче, ніж днем раніше. Євро купують по 48,52 гривні, що на 4 копійки менше за показник 23 листопада.

На міжбанківському ринку 21 листопада торги завершилися в діапазоні 42,24-42,27 гривні за долар (купівля-продаж). Порівняно з результатами закриття 20 листопада курс долара підвищився на 3 копійки.

Згідно з даними Європейського центрального банку, з 2 січня до 21 листопада 2025 року євро зміцнився щодо долара. За цей період його вартість збільшилася на 12 центів. На 21 листопада ЄЦБ зафіксував курс на рівні 1,15 долара за євро, тоді як на початку року він становив 1,03 долара.

Офіційний курс

На 24 листопада Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Американська валюта додала 11 копійок і тепер оцінюється в 42,2672 гривні. Офіційний курс євро також зріс: його встановлено на рівні 48,7045 гривні, що на 19 копійок більше, ніж 21 листопада.

Від початку року долар зміцнився на 24 копійки – 1 січня 2025 року його курс становив 42,02 гривні. Від початку листопада американська валюта підросла на 29 копійок: у перший день місяця долар торгувався по 41,97 гривні.

Прогноз курсу долара

За оцінкою Тараса Лєсового, у період з 24 по 30 листопада міжбанківські торги можуть проходити в межах 41,8-42,2 гривні за долар і 48-49,5 гривні за євро.

На готівковому ринку, за його прогнозом, долар збережеться в коридорі 41,8-42 гривні, а євро - в діапазоні 48-49,5 гривні.

