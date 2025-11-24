Доллар и евро подорожали: какой курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 24 ноября повысился на 3 копейки. Евро также немного подорожал. Курс единой европейской валюты повысился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 24 ноября средняя стоимость продажи доллара в обменных пунктах повысилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем и достигла 42,51 гривны. Евро также прибавил в стоимости: его курс увеличился на 1 копейку – до 49,14 гривны.

В обменниках доллар в среднем покупают по 41,95 гривны – это на копейку ниже, чем днем ранее. Евро покупают по 48,52 гривны, что на 4 копейки меньше показателя 23 ноября.

На межбанковском рынке 21 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар (покупка-продажа). По сравнению с результатами закрытия 20 ноября курс доллара повысился на 3 копейки.

Согласно данным Европейского центрального банка, с 2 января по 21 ноября 2025 года евро укрепился по отношению к доллару. За этот период его стоимость увеличилась на 12 центов. На 21 ноября ЕЦБ зафиксировал курс на уровне 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года он составлял 1,03 доллара.

Официальный курс

На 24 ноября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. Американская валюта прибавила 11 копеек и теперь оценивается в 42,2672 гривны. Официальный курс евро также вырос: он установлен на уровне 48,7045 гривны, что на 19 копеек больше, чем 21 ноября.

С начала года доллар укрепился на 24 копейки – 1 января 2025 года его курс составлял 42,02 гривны. С начала ноября американская валюта подросла на 29 копеек: в первый день месяца доллар торговался по 41,97 гривны.