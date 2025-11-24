ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро подорожали: какой курс в обменниках

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 11:20
UA EN RU
Доллар и евро подорожали: какой курс в обменниках Курс доллара в обменниках повысился на 3 копейки (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко
Эксперт: Тарас Лесовой

Курс доллара в обменных пунктах Украины 24 ноября повысился на 3 копейки. Евро также немного подорожал. Курс единой европейской валюты повысился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 24 ноября средняя стоимость продажи доллара в обменных пунктах повысилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем и достигла 42,51 гривны. Евро также прибавил в стоимости: его курс увеличился на 1 копейку – до 49,14 гривны.

В обменниках доллар в среднем покупают по 41,95 гривны – это на копейку ниже, чем днем ранее. Евро покупают по 48,52 гривны, что на 4 копейки меньше показателя 23 ноября.

На межбанковском рынке 21 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар (покупка-продажа). По сравнению с результатами закрытия 20 ноября курс доллара повысился на 3 копейки.

Согласно данным Европейского центрального банка, с 2 января по 21 ноября 2025 года евро укрепился по отношению к доллару. За этот период его стоимость увеличилась на 12 центов. На 21 ноября ЕЦБ зафиксировал курс на уровне 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года он составлял 1,03 доллара.

Официальный курс

На 24 ноября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. Американская валюта прибавила 11 копеек и теперь оценивается в 42,2672 гривны. Официальный курс евро также вырос: он установлен на уровне 48,7045 гривны, что на 19 копеек больше, чем 21 ноября.

С начала года доллар укрепился на 24 копейки – 1 января 2025 года его курс составлял 42,02 гривны. С начала ноября американская валюта подросла на 29 копеек: в первый день месяца доллар торговался по 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

По оценке Тараса Лесового, в период с 24 по 30 ноября межбанковские торги могут проходить в пределах 41,8–42,2 гривны за доллар и 48–49,5 гривны за евро.

На наличном рынке, по его прогнозу, доллар сохранится в коридоре 41,8–42 гривны, а евро — в диапазоне 48–49,5 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте