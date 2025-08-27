ua en ru
Доллар и евро подешевели: свежие курсы в обменниках

Среда 27 августа 2025 10:07
Доллар и евро подешевели: свежие курсы в обменниках
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,105 ривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4047 гривен за 1 доллар (-0,0253 грн).

Официальный курс евро составит 48,2655 гривен за 1 евро (-0,2076 грн).

