Долар і євро подешевшали: свіжі курси в обмінниках

Рекомендації МВФ

МВФ у Меморандумі з Україною заявив, що курс гривні до долара, який контролює Національний банк України, має більше відображати ринкову ситуацію.

Як зазначають експерти МВФ, стратегія НБУ щодо інтервенцій на міжбанківському валютному ринку має підтримувати гнучкість обмінного курсу.

Надмірне використання інтервенцій для короткострокової стабілізації цін може послабити відновлення інфляційного таргетування як номінального якоря. Тому інтервенції мають бути точно вивірені для забезпечення достатнього рівня резервів, додали у фонді.

Фактично рекомендації МВФ говорять про те, що НБУ слід відновити девальвацію гривні.

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