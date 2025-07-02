ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму

Україна, Середа 02 липня 2025 15:30
UA EN RU
Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8116 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).
Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 49,1328 гривень за 1 євро (-0,2765 грн).
Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 42 гривень, курс євро зріс до 49,70 гривень.

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про те, що попит на готівкову валюту в червні залишався на низькому рівні. Загалом за місяць українці купили 282 млн доларів. Це значно менше, ніж на початку року, коли обсяги перевищували 1 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду