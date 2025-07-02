Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс до 42 гривень, курс євро зріс до 49,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 3 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8116 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про те, що попит на готівкову валюту в червні залишався на низькому рівні. Загалом за місяць українці купили 282 млн доларів. Це значно менше, ніж на початку року, коли обсяги перевищували 1 млрд доларів.

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