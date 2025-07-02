Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро подешевшав після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 3 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8116 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 49,1328 гривень за 1 євро (-0,2765 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс до 42 гривень, курс євро зріс до 49,70 гривень.
Ситуація на ринку
Дані НБУ свідчать про те, що попит на готівкову валюту в червні залишався на низькому рівні. Загалом за місяць українці купили 282 млн доларів. Це значно менше, ніж на початку року, коли обсяги перевищували 1 млрд доларів.
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