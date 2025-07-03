Доллар и евро подешевели: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 3 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,70 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,60 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,72-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро подешевел после исторического максимума.
Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8116 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).
Официальный курс евро составит 49,1328 гривен за 1 евро (-0,2765 грн).
МВФ в Меморандуме с Украиной заявил, что курс гривны к доллару, который контролирует Национальный банк Украины, должен больше отражать рыночную ситуацию.
Как отмечают эксперты МВФ, стратегия НБУ в отношении интервенций на межбанковском валютном рынке должна поддерживать гибкость обменного курса.
Чрезмерное использование интервенций для краткосрочной стабилизации цен может ослабить восстановление инфляционного таргетирования как номинального якоря. Поэтому интервенции должны быть точно выверены для обеспечения достаточного уровня резервов, добавили в фонде.
Фактически рекомендации МВФ говорят о том, что НБУ следует возобновить девальвацию гривны.
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