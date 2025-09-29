Долар і євро подешевшали в обмінниках на початку тижня

Станом на ранок 29 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання до максимуму із середини серпня.

Офіційний курс на 29 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4789 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,4059 гривень за 1 євро (-0,3059 грн).