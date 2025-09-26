Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на 29 вересня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання до максимуму з середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку долар зріс до 41,70 гривень, євро впав до 48,95 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійку до 41,47-41,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 29 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4789 гривень за 1 долар.

Допомога Україні на 2026 рік

Потреби України у зовнішній допомозі повністю забезпечені на 2025 рік. На наступний рік не всі джерела визначено.

Останніми днями в ЄС активно просувають ідею про репарації з Росії на 140 млрд євро за рахунок російських активів. Якщо це рішення буде ухвалено, то Україна отримає стабільне джерело фінансування і питання про різку девальвацію гривні буде знято.