Доллар и евро подешевели в обменниках в начале недели

По состоянию на утро 29 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста до максимума с середины августа.

Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4789 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 48,4059 гривен за 1 евро (-0,3059 грн).