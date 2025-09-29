RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро подешевели в обменниках в начале недели

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста до максимума с середины августа.

Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4789 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 48,4059 гривен за 1 евро (-0,3059 грн).

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, октябрь станет проверкой для устойчивости гривны.

По его прогнозу, курс будет колебаться в пределах 41,2-42,2 грн/доллар и 47,5-49,5 грн/евро.

