Долар і євро подешевшали в обмінниках

Станом на ранок 19 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 5 копійок порівняно з 18 грудня і становить 42,5 гривні, курс євро зменшився на 8 копійок - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,99 гривні (-0,05 гривні), євро - по 49,29 гривні (-0,09 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 18 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,23 гривні за долар (купівля-продаж), що на 19-20 копійок нижче за закриття торгової сесії 17 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,52-49,54 гривень, що на 26-27 копійок нижче за курс 17 грудня.