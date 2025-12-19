Доллар и евро подешевели в обменниках

По состоянию на утро 19 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 5 копеек по сравнению с 18 декабря и составляет 42,5 гривны, курс евро уменьшился на 8 копеек – до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,99 гривны (-0,05 гривны), евро – по 49,29 гривны (-0,09 гривны).

На межбанке в результате торгов 18 декабря курс доллара находился на уровне 42,19 – 42,23 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 19-20 копеек ниже закрытия торговой сессии 17 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,52-49,54 гривен, что на 26-27 копеек ниже курса 17 декабря.