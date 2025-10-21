Долар і євро подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 21 жовтня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,00 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,69-41,71 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, минулого тижня курс долара знову зріс.
До кінця року очікується плавна девальвація гривні.