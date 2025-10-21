UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро подешевшали в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 жовтня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,69-41,71 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).

 

 

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, минулого тижня курс долара знову зріс.

До кінця року очікується плавна девальвація гривні.

