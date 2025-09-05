ua en ru
Долар і євро подешевшали в обмінних пунктах

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 10:36
Долар і євро подешевшали в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3494 гривень за 1 долар (-0,0225 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1348 гривень за 1 євро (-0,0676 грн).

Коментар НБУ

За даними НБУ, у серпні 2025 року ситуація на валютному ринку України залишилася стійкою. Середній офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,8%, а до євро - на 1,5%.

Як зазначили в НБУ, дія сезонних чинників у поєднанні зі збереженням інтересу до гривневих інструментів сприяли зниженню в серпні чистого попиту на безготівковому сегменті. Це відобразилося в зменшенні сальдо інтервенцій НБУ до 2,7 млрд доларів.

За даними НБУ, попит на готівкову валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця.

