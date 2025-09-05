Доллар и евро подешевели в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упала на 5 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3494 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн).

Официальный курс евро составит 48,1348 гривен за 1 евро (-0,0676 грн).