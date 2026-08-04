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Доллар и евро подешевели: курс валют НБУ на 5 августа и почему важна кредитная история

17:05 04.08.2026 Вт
2 мин
Официальные курсы валют пошли вниз после предварительного роста
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро подешевели: курс валют НБУ на 5 августа и почему важна кредитная история Фото: НБУ обнародовал официальный курс валют на среду, 5 августа (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на среду, 5 августа. Доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об актуальных курсах валют и почему позитивная кредитная история становится все важнее для украинцев, – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар подешевел: официальный курс снизился до 44,74 грн (-4 копейки).
  • Евро также упал в цене: курс опустился до 51,53 грн (-11 копеек).
  • Кредитная история имеет большое значение: положительная финансовая репутация повышает шансы получить кредит на лучших условиях.
  • Данные хранятся 10 лет: информация о кредитах и их погашении не удаляется сразу после закрытия договора.

Курс валют НБУ

НБУ на 5 августа установил официальный курс доллара на уровне 44,74 грн, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее.

Официальный курс евро тоже снизился. На среду регулятор установил его на уровне 51,53 грн., что на 11 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, после нескольких дней роста европейская валюта перешла к коррекции, в то время как доллар продолжил незначительное снижение в пределах прогнозируемых колебаний рынка.

Доллар и евро подешевели: курс валют НБУ на 5 августа и почему важна кредитная история

Фото: официальный курс валют НБУ на 5 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Почему кредитная история становится все важнее

На фоне постепенного возобновления кредитования эксперты напоминают, что для украинцев все большее значение приобретает кредитная история.

''Позитивная кредитная история работает на вас в долгосрочной перспективе: она не только повышает шансы на одобрение кредита, но и открывает доступ к лучшим условиям кредитования. В современном мире репутация – это реальный и очень ценный капитал”, – объяснили РБК-Украина в пресс-службе Украинского бюро кредитных историй.

В кредитном отчете содержатся данные о полученных ссудах, их погашении, просрочке и других событиях, связанных с выполнением кредитных договоров. Согласно законодательству Украины такая информация хранится 10 лет после завершения действия кредитного договора.

В то же время, даже негативная кредитная история не означает, что доступ к финансовым услугам потерян навсегда. Хотя достоверные отрицательные записи нельзя удалить, ответственное использование кредитов постепенно улучшает финансовую репутацию.

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