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Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 13 липня та що може вплинути на гривню

16:12 10.07.2026 Пт
2 хв
Чому паливний фактор залишається одним із головних ризиків для валютного ринку?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 13 липня (колаж РБК-Україна)

Національний банк України на понеділок, 13 липня, трохи знизив офіційний курс долара та євро. Американська валюта подешевшала на 2 копійки, а європейська – на 1 копійку.

Що відбувається з офіційним курсом валют та чому одним із головних ризиків для гривні нині залишається паливний фактор, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар трохи подешевшав: офіційний курс НБУ знизився на 2 копійки.
  • Євро також втратив у ціні: європейська валюта подешевшала на 1 копійку.
  • Паливний фактор залишається одним із ключових ризиків: він впливає на імпорт, логістику та інфляцію.
  • Підстав для дефіциту пального немає: український ринок став значно стійкішим після кризи 2022 року.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 13 липня, офіційний курс долара на рівні 44,49 грн, що на 2 копійки менше, ніж наприкінці минулого тижня. У п’ятницю, 10 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,51 грн.

Євро також незначно подешевшав. Офіційний курс європейської валюти на 13 липня становить 50,86 грн, тоді як у п’ятницю він дорівнював 50,87 грн. Таким чином, євро втратив 1 копійку.

Після нетривалого зростання наприкінці минулого тижня обидві ключові валюти знову перейшли до незначного зниження. Водночас зміни залишаються мінімальними, що свідчить про відносну стабільність офіційного валютного ринку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 13 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро додали в ціні: курси валют в банках та обмінниках 10 липня

Що може вплинути на курс гривні

Одним із ключових факторів, який може впливати на валютний ринок найближчим часом, залишається ситуація з паливом.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, основний ризик для гривні нині лежить не лише у валютній площині.

За його словами, пальне безпосередньо впливає на імпортний попит, логістику, транспортні витрати та інфляційні очікування. Якщо світові ціни на нафту зростатимуть або виникатимуть проблеми з постачанням, це може збільшити потребу імпортерів у валюті.

Водночас експерт наголошує, що підстав говорити про системний дефіцит пального наразі немає. Україна вже має налагоджені маршрути імпорту, а паливний ринок після досвіду 2022 року став значно адаптованішим.

Однак локальні проблеми з роботою АЗС, логістикою чи пошкодженням інфраструктури можуть тимчасово впливати як на ціни на пальне, так і на поведінку споживачів.

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