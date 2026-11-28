Яким буде курс долара та євро 30 листопада – 6 грудня

У період із 30 листопада до 6 грудня курс долара на міжбанківському ринку, за прогнозом банкіра, перебуватиме в межах 45–45,7 грн. На готівковому ринку американська валюта може коштувати від 45,2 до 46 грн. Курс євро очікується в діапазоні 50–51,5 грн.

На початку грудня на валютний ринок впливатиме сезонний чинник – підготовка українців до різдвяно-новорічних свят. Після періоду розпродажів до Чорної п’ятниці громадяни поступово збільшуватимуть витрати на подарунки, продукти та інші потреби.

Зокрема, вже 6 грудня в Україні відзначатимуть День святого Миколая. У цей період частина людей може використовувати накопичені валютні заощадження, продаючи долари та євро для фінансування святкових покупок.

За словами Лєсового, це може збільшити пропозицію іноземної валюти на готівковому ринку. Водночас підстав очікувати значного ажіотажу навколо купівлі валюти наразі немає, а психологічне напруження на ринку, ймовірно, поступово зменшуватиметься.

Як святкові витрати вплинуть на валютний ринок

Збільшення продажу валюти населенням може стати додатковим чинником стабільності для готівкового сегмента. Навіть незначне зростання кількості людей, які продають долари та євро, здатне впливати на ситуацію в обмінниках і стримувати ситуативні коливання.

Водночас передсвятковий період може підтримувати попит на валюту з боку імпортерів, яким потрібно оплачувати закордонні товари. Однак додаткова пропозиція валюти від населення на готівковому ринку може частково компенсувати цей чинник.

За таких умов обмінники навряд чи матимуть достатньо підстав для суттєвого збільшення різниці між курсами купівлі та продажу. Очікується, що спред переважно становитиме 0,5–0,6 грн.

Що ще впливатиме на курс валют в Україні

Додатковим чинником підтримки валютної стабільності можуть стати новини про можливе розширення міжнародного фінансування України у 2027 році.

Для Національного банку це важливо з погляду прогнозованості фінансової ситуації та перспектив нарощування міжнародних резервів. За оцінкою банкіра, вони можуть зрости майже до 63 млрд доларів.

Водночас серед чинників, які й надалі впливатимуть на валютний попит, залишатимуться воєнні ризики, значні потреби імпортерів та високі бюджетні видатки.

Однак за умови достатніх валютних інтервенцій Національного банку ці обставини не повинні призвести до різкого порушення курсової рівноваги.

Основні характеристики валютного ринку 30 листопада – 6 грудня

За прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня валютний ринок матиме такі характеристики:

Курсові коридори: на міжбанку – 45–45,7 грн за долар та 50–51,5 грн за євро; на готівковому ринку – 45,2–46 грн за долар та 50–51,5 грн за євро.

на міжбанку – 45–45,7 грн за долар та 50–51,5 грн за євро; на готівковому ринку – 45,2–46 грн за долар та 50–51,5 грн за євро. Щоденні курсові зміни: до 0,05–0,15 грн на міжбанку, до 0,1–0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінниках.

до 0,05–0,15 грн на міжбанку, до 0,1–0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінниках. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку – до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро; у комерційних банках – до 0,5–0,6 грн за долар і до 0,8–1 грн за євро; в обмінниках – до 0,6–1 грн за долар і до 1–1,3 грн за євро.

на міжбанку – до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро; у комерційних банках – до 0,5–0,6 грн за долар і до 0,8–1 грн за євро; в обмінниках – до 0,6–1 грн за долар і до 1–1,3 грн за євро. Різниця курсів купівлі на готівковому ринку: у комерційних банках – 0,2–0,3 грн за долар і 0,3–0,5 грн за євро; в обмінниках – 0,3–0,5 грн за долар і 0,5–0,7 грн за євро.

у комерційних банках – 0,2–0,3 грн за долар і 0,3–0,5 грн за євро; в обмінниках – 0,3–0,5 грн за долар і 0,5–0,7 грн за євро. Різниця курсів продажу на готівковому ринку: у комерційних банках – 0,1–0,2 грн за долар і 0,2–0,3 грн за євро; в обмінниках – 0,3–0,5 грн за долар і до 0,5 грн за євро.

у комерційних банках – 0,1–0,2 грн за долар і 0,2–0,3 грн за євро; в обмінниках – 0,3–0,5 грн за долар і до 0,5 грн за євро. Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: у середньому 0,1–0,15 грн.

у середньому 0,1–0,15 грн. Середні тижневі курсові відхилення: у межах 1–1,5% від стартового курсу тижня.

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