В начале декабря валютный рынок в Украине, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Приближение рождественско-новогодних праздников может повлиять на поведение украинцев и предложение иностранной валюты в обменниках.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.
В период с 30 ноября по 6 декабря курс доллара на межбанковском рынке, по прогнозу банкира, будет находиться в пределах 45–45,7 грн. На наличном рынке американская валюта может стоить от 45,2 до 46 грн. Курс евро ожидается в диапазоне 50–51,5 грн.
В начале декабря на валютный рынок будет влиять сезонный фактор – подготовка украинцев к рождественско-новогодним праздникам. После периода распродаж в Черную пятницу граждане будут постепенно увеличивать расходы на подарки, продукты и другие потребности.
В частности, уже 6 декабря в Украине отмечают День святого Николая. В этот период часть людей может использовать накопившиеся валютные сбережения, продавая доллары и евро для финансирования праздничных покупок.
По словам Лесового, это может увеличить предложение иностранной валюты на наличном рынке. В то же время, оснований ожидать значительного ажиотажа вокруг покупки валюты пока нет, а психологическое напряжение на рынке, вероятно, будет постепенно уменьшаться.
Увеличение продаж валюты населением может стать дополнительным фактором стабильности для наличного сегмента. Даже незначительный рост количества людей, продающих доллары и евро, способен влиять на ситуацию в обменниках и сдерживать ситуативные колебания.
В то же время, предпраздничный период может поддерживать спрос на валюту со стороны импортеров, которым нужно оплачивать зарубежные товары. Однако дополнительное предложение валюты от населения на наличном рынке может частично компенсировать этот фактор.
В таких условиях обменники вряд ли будут иметь достаточно оснований для существенного увеличения разницы между курсами купли и продажи. Ожидается, что спрэд будет составлять 0,5–0,6 грн.
Дополнительным фактором поддержки валютной стабильности могут стать новости о возможном расширении международного финансирования Украины в 2027 году.
Для Национального банка это важно с точки зрения прогнозируемости финансовой ситуации и перспектив наращивания международных резервов. По оценке банкира, они могут вырасти до 63 млрд долларов.
В то же время среди факторов, которые будут в дальнейшем влиять на валютный спрос, будут оставаться военные риски, значительные потребности импортеров и высокие бюджетные расходы.
Однако при условии достаточных валютных интервенций Национального банка эти обстоятельства не должны привести к резкому нарушению курсового равновесия.
По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе валютный рынок будет иметь следующие характеристики:
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