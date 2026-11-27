Національний банк України переглянув офіційні курси долара та євро на понеділок, 30 листопада. Обидві іноземні валюти продовжили дешевшати щодо гривні.

За яких значень НБУ встановив курс валют на початку нового тижня та які чинники можуть підтримати стабільність гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На понеділок, 30 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,01 гривні. Порівняно з п’ятницею, 27 листопада, американська валюта подешевшала на 9 копійок. Попереднього банківського дня її офіційний курс становив 45,10 гривні.

Офіційний курс євро також знизився. На 30 листопада НБУ встановив його на рівні 49,35 гривні, що на 14 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем. У п’ятницю, 27 листопада, європейська валюта коштувала 49,49 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 30 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Що допоможе уникнути різких коливань курсу валют

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, одним із чинників стабільності валютного ринку можуть стати новини про можливе розширення міжнародного фінансування України у 2027 році.

За його словами, перспектива збільшення міжнародної фінансової підтримки є важливою для Національного банку, оскільки сприяє прогнозованості валютного ринку. Це також посилює перспективи нарощування міжнародних резервів України до майже 63 млрд доларів.

Водночас на валютний попит і надалі впливатимуть воєнні ризики, високі потреби імпортерів та значні бюджетні видатки.

Однак, як зазначив банкір, за умови достатніх валютних інтервенцій Національного банку ці чинники не повинні призвести до різкого порушення курсової рівноваги.

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