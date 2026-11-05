Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 6 листопада та чи міг регулятор стримати стрибок валюти

Який курс встановлено на 6 листопада та які можливості впливати на валютні коливання є у Нацбанку, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 6 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,44 гривні. Порівняно з четвергом, 5 листопада (45,53 гривні), американська валюта подешевшала на 9 копійок.

Офіційний курс євро також знизився. На 6 листопада він становить 51,04 гривні, що на 20 копійок менше, ніж днем раніше (51,24 гривні).

Фото: курс валют НБУ на 6 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Банки та обмінники переписали курс долара і євро: скільки коштує валюта 5 листопада

Чи міг НБУ уникнути різкого стрибка долара

На думку засновника інвестиційної компанії ''Універ'' Тараса Козака, Національний банк мав достатньо інструментів, щоб не допустити різкого зростання курсу долара до 45,6 гривні. Зокрема, для цього регулятор міг використати міжнародні резерви.

''Вони – величезні (47,1 млрд доларів – ред.). На кінець року Нацбанк очікує, що вони зростуть до понад 60 млрд доларів'', – зазначив експерт.

Водночас протягом попереднього робочого тижня, з 26 до 30 жовтня, НБУ вже провів рекордну валютну інтервенцію на міжбанківському ринку. Регулятор продав 1,8 млрд доларів.

Тарас Козак вважає, що допущення різкої девальвації призводить до більших витрат золотовалютних резервів, ніж їх використання для підтримки поступового послаблення гривні.

Крім того, Нацбанк має й інші способи впливу на валютний ринок. Серед них – обмеження купівлі валюти для оплати некритичного імпорту. Також регулятор може проводити консультації з банками та переконувати їх не здійснювати агресивних закупівель валюти на міжбанківському ринку, додав засновник ''Універу''.

У Національному банку у відповідь повідомили, що консультації з учасниками ринку справді відбувалися. Під час обговорення враховували, що регулятор задовольнив частину попиту, необхідну банкам для поповнення кас готівковими доларами.

''Тому економічних причин для зростання різниці між курсом готівкових та безготівкових операцій не було'', – пояснили в НБУ.

У регуляторі також наголосили, що не встановлюють цільових значень валютного курсу. Натомість Нацбанк дотримується політики згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Читайте також: Як курс долара та логістика впливають на ціну пального: пояснення експерта Сергія Куюна