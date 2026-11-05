Банки та обмінники переписали курс долара і євро: скільки коштує валюта 5 листопада

У четвер, 5 листопада, на готівковому валютному ринку України діють різні курси долара та євро залежно від місця обміну. Вартість іноземної валюти відрізняється в обмінних пунктах, банківських відділеннях та під час безготівкових операцій.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках та банках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок 5 листопада долар в обмінних пунктах купують по 46,20 гривні (-20 коп), а продають – по 46,42 гривні (+41 коп).

Євро в обмінниках сьогодні купують по 51,80 гривні (-20 коп), а продають – по 52,15 гривні (+65 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дешевшає після рекорду, євро дорожчає: курс валют НБУ на 5 листопада

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,48 гривні для купівлі валюти та 46,14 гривні для її продажу. Євро банки купують у середньому по 50,98 гривні, а продають – по 51,81 гривні.

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 46,05 гривні (-5 коп), а для карток – по 46,08 гривні (без змін). Євро в касах банку можна купити по 51,80 гривні (+10 коп), а за картковим курсом – по 51,81 гривні (без змін).

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 45,85 гривні (-25 коп), а для карткових операцій встановив курс 46,15 гривні (-10 коп). Євро через застосунок можна купити по 51,55 гривні (-20 коп), а для карток – по 51,85 гривні (без змін).

''ПУМБ'' продає долари під час готівкового обміну по 46,00 гривні (-20 коп). За комерційним курсом вартість продажу також становить 46,00 гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 гривні (без змін).

Monobank сьогодні продає долари по 46,01 гривні (-4 коп), а євро – по 51,80 гривні (+5 коп).

Читайте також: Гривня почала укріплятися: НБУ пояснив причини коливань курсу та ситуацію з готівкою