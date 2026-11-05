Доллар и евро пошли вниз: курс НБУ на 6 ноября и мог ли регулятор сдержать скачок валюты

Какой курс установлен на 6 ноября и какие возможности влиять на валютные колебания есть у Нацбанка, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В пятницу, 6 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,44 гривны. По сравнению с четвергом, 5 ноября (45,53 гривны), американская валюта подешевела на 9 копеек.

Официальный курс евро тоже снизился. На 6 ноября он составляет 51,04 гривны, что на 20 копеек меньше, чем днем ранее (51,24 гривны).

Фото: курс валют НБУ на 6 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Мог ли НБУ избежать резкого скачка доллара

По мнению основателя инвестиционной компании ''Универ'' Тараса Козака, у Национального банка было достаточно инструментов, чтобы не допустить резкого роста курса доллара до 45,6 гривны. В частности, для этого регулятор мог использовать международные резервы.

''Они – огромные (47,1 млрд долларов – ред.). К концу года Нацбанк ожидает, что они вырастут до более чем 60 млрд долларов'', – отметил эксперт.

В то же время, в течение предыдущей рабочей недели, с 26 по 30 октября, НБУ уже провел рекордную валютную интервенцию на межбанковском рынке. Регулятор продал 1,8 миллиарда долларов.

Тарас Козак считает, что допущение резкой девальвации приводит к большим затратам золотовалютных резервов, чем их использование для поддержания постепенного ослабления гривны.

Кроме того, у Нацбанка есть и другие способы влияния на валютный рынок. Среди них – ограничение покупки валюты для оплаты некритического импорта. Также регулятор может проводить консультации с банками и убеждать их не осуществлять агрессивные закупки валюты на межбанковском рынке, добавил учредитель ''Универа''.

В Национальном банке ответили, что консультации с участниками рынка действительно проходили. В ходе обсуждения учитывали, что регулятор удовлетворил часть спроса, необходимую банкам для пополнения касс наличными долларами.

''Поэтому экономических причин для роста разницы между курсом наличных и безналичных операций не было'', – объяснили в НБУ.

В регуляторе также подчеркнули, что не устанавливают целевые значения валютного курса. Нацбанк же придерживается политики сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

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