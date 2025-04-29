Долар і євро пішли вниз: які курси в обмінних пунктах України

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 47,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,67-41,70 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Американська валюта подешевшала після зростання чотири торгові дні поспіль.

Офіційний курс на 29 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0072 грн).

Офіційний курс євро складе 47,3921 гривень за 1 євро (+0,0065 грн).