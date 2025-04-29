Доллар и евро пошли вниз: какие курсы в обменных пунктах Украины

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 47,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,67-41,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).

Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).