Долар і євро пішли вгору: курс валют в банках та обмінниках на 9 вересня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 9 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн для продажу та 44,66 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,15 грн, а купують – по 51,95 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,80 грн (+20 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (+20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,20 грн (+20 коп.), а для карток – по 44,35 грн (+20 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,25 грн (+30 коп.), а для карток – по 52,35 грн (+27 коп.). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,25 грн (+30 коп.), а для карток – 51,59 грн (+27 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 грн (+22 коп.), а для карток – по 44,90 грн (без змін). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (без змін), а для карток – 44,30 грн (без змін).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,20 грн (+40 коп.), а для карток – по 52,30 грн (+10 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,50 грн (без змін), а для карток – 51,50 грн (+10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (-10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (-10 коп.). Курс купівлі становить 44,40 грн (-10 коп.) за готівковим курсом та 44,50 грн (-10 коп.) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (+40 коп.), а продати – по 51,60 грн (+40 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (+19 коп.), а купує – по 44,43 грн (+18 коп.). Євро продають по 52,32 грн (+26 коп.), а купують – по 51,62 грн (+25 коп.).

Фото: курс валют у банках 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях, Ощадбанк через ‘‘Мобільний Ощад’’ та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн та Ощадбанк для карток – 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продає ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,20 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 52,25 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 52,30 грн, Monobank – 52,32 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в ПриватБанку для карток – 52,35 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,43 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,35 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,20 грн.

Євро найвигідніше продавати в Monobank – по 51,62 грн.

Далі йдуть ПУМБ – 51,60 грн, ПриватБанк для карток – 51,59 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карток – по 51,50 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,25 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні