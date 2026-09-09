Доллар и евро пошли вверх: курс валют в банках и обменниках на 9 сентября

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 9 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,80 грн. для продажи и 44,66 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,15 грн., а покупают – по 51,95 грн.

Фото: курс валют в обменниках 9 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,80 грн (+20 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (+20 коп.). Купить доллары в отделениях можно по 44,20 грн (+20 коп.), а для карт – по 44,35 грн (+20 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,25 грн (+30 коп.), а для карт – по 52,35 грн (+27 коп.). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,25 грн (+30 коп.), а для карт – 51,59 грн (+27 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,80 грн (+22 коп.), а для карт – по 44,90 грн (без изменений). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,40 грн (без изменений), а для карт – 44,30 грн (без изменений).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,20 грн (+40 коп.), а для карт – по 52,30 грн (+10 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (без изменений), а для карт – 51,50 грн (+10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (-10 коп.). Курс покупки составляет 44,40 грн (-10 коп.) по наличному курсу и 44,50 грн (-10 коп.) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,30 грн. (+40 коп.), а продать – по 51,60 грн. (+40 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (+19 коп.), а покупает – по 44,43 грн (+18 коп.). Евро продают по 52,32 грн. (+26 коп.), а покупают – по 51,62 грн. (+25 коп.).

Фото: курс валют в банках 9 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди приведенных крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн и Ощадбанк для карт – 44,90 грн.

Дороже всего американскую валюту продает ПУМБ по наличному курсу – 45,00 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,20 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 52,25 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ – по 52,30 грн, Monobank – 52,32 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в ПриватБанке для карт – 52,35 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее следуют Monobank – 44,43 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по наличному курсу – по 44,40 грн, ПриватБанк для карт – 44,35 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,20 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Monobank – по 51,62 грн.

Далее следуют ПУМБ – 51,60 грн, ПриватБанк для карт – 51,59 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и для карт – по 51,50 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,25 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня