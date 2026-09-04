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Долар і євро пішли на спад: курс НБУ курс на 7 вересня та чи вплине 2000 гривень на валютний ринок

16:45 04.09.2026 Пт
2 хв
Як змінився офіційний курс валют?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро пішли на спад: курс НБУ курс на 7 вересня та чи вплине 2000 гривень на валютний ринок Фото: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 7 вересня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 вересня. Долар і євро подешевшали порівняно з показниками, встановленими на 4 вересня.

Про те, як змінився офіційний курс та чи може поява нової банкноти номіналом 2000 гривень вплинути на валютний ринок, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 7 вересня на рівні 44,56 грн. Порівняно з 4 вересня американська валюта подешевшала на 16 копійок.

Офіційний курс євро на понеділок встановлено на рівні 51,78 грн. Європейська валюта подешевшала на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

Долар і євро пішли на спад: курс НБУ курс на 7 вересня та чи вплине 2000 гривень на валютний ринок

Фото: офіційний курс валют НБУ на 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Чи вплине купюра 2000 гривень на курс

Як заявив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, випуск банкноти номіналом 2000 гривень не є підставою очікувати автоматичного послаблення гривні. Водночас зміна валютного курсу може впливати на інфляцію через подорожчання імпортних товарів.

За його словами, прямого зв’язку між появою нового номіналу та можливими змінами офіційного чи готівкового курсу гривні немає.

Водночас він зазначив, що курс та інфляція певною мірою пов’язані між собою.

''Курс та інфляція пов’язані між собою, бо зміна курсу призводить до зростання імпортних товарів і впливає таким чином на інфляцію'', – пояснив аналітик.

За його словами, для гривні важливе значення має не лише її співвідношення з іноземними валютами, а й те, як змінюються ціни всередині країни.

''Тобто купівельна спроможність саме гривні, а не долару або іншої валюти'', – додав фінансовий аналітик.

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